Медкарты из саратовской больницы оказались на свалке

Жители Саратовской области обнаружили целую гору медицинских карт пациентов, выброшенных как мусор. После того, как о случившемся сообщили местные СМИ, следователи начали проверку.

Медицинские карты пациентов лечебного учреждения и другую документацию обнаружили жители города Маркса. В соцсетях появилась видеозапись. На кадрах бумаги, заполненные и подписанные врачами, валяются в каком-то заброшенном здании среди прочего мусора.

Как установили следователи, в медицинских картах указаны анкетные данные граждан, их домашние адреса, диагнозы и результаты обследований. «Тем самым, в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну», – говорится в сообщении пресс-службы областного управления СКР.

По данному факту Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи определят виновных в нарушении порядка хранения и уничтожения документации данной категории.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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