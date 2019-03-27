На Кубани врачи спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

В Новороссийские в больницу поступила женщина, получившая раны от бензопилы. Лицо пострадавшей было буквально разорвано на части.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края, у пациентки были серьезные разрывы щеки, круговой мышцы полости рта, лицевой артерии и слюнной железы. Ранения женщина получила от цепи, отлетевшей от бензопилы.

«Раны имели неправильную форму, были загрязнены и обильно кровоточили», – рассказали в краевом минздраве.

Операция продлилась более трех часов. В результате челюстно-лицевые хирурги сохранили лицевой нерв. Через несколько дней, когда сняли швы, поврежденные участки лица восстановились, вернулись мышечные функции и мимика.

Новороссийск, Служба информации РИА «Новый День»

Новороссийск. Другие новости 27.03.19

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