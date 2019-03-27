В казанской многоэтажке прогремел мощный взрыв: пострадал мужчина (ВИДЕО)

В девятиэтажке в Казани прогремел взрыв газа, после чего начался пожар. В результате происшествия пострадал один человек.

По информации регионального управления МЧС, информация о хлопке и последовавшем пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома №34 по проспекту Победы поступила спасателям в 12:10 мск. Спустя 40 минут пожар был ликвидирован. От сильной взрывной волны в квартире выбило все окна.

Взрыв газа и пожар в казанской многоэтажке

На балконе спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, сообщает Inkazan.ru. По данным республиканского минздрава, врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего множественные ожоги тела и доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

В настоящее время пожарные проливают конструкции балкона на 8 этаже. В результате инцидента серьезно пострадала также квартира на девятом этаже, в ней сгорел балкон.

Источник «Интерфакса» уточнил, что эвакуированы жильцы подъезда до седьмого этажа. Сейчас проводится эвакуация восьмого и девятого этажей.

Жительница квартиры на девятом этаже сообщила, что в квартире, где взорвался газ, проживали несколько человек, они часто выпивали.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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