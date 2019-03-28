Мигранты захватили танкер, спасший их в Средиземном море, и приказали плыть в Европу

Более сотни нелегальных мигрантов из Ливии захватили спасший их в Средиземном море турецкий нефтяной танкер и угрозами заставили моряков двигаться в сторону Мальты.

Экипаж судна El Hiblu 1 заметил тонувшую лодку с ливийцами и решил их спасти, взяв на борт. Спасенные, узнав, что их собираются вернуть на родину, захватили судно и приказали изменить курс в сторону Мальты, сообщает Malta Today.

Власти Мальты заявили, что не пустят к себе танкер с нелегалами. Итальянские власти также пообещали, что не позволят судну зайти в территориальные воды. Глава МВД Италии Маттео Сальвинии назвал инцидент первым случаем пиратства со стороны мигрантов.

Армия Мальты приведена в состояние боеготовности. По последним данным, мальтийские военные высадились на захваченном танкере и взяли его под контроль, передает AFP. Сейчас силовики ведут танкер в мальтийский порт. По данным мальтийцских властей, на его борту 108 ливийских нелегалов.

Стоит отметить, что ежегодно морем из Ливии в Италию и на Мальту пытаются попасть до 300 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

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