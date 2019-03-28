В Томске рухнувший с крыши лед убил женщину и травмировал ее внучку

В Томске упавшая с крыши здания ледяная глыба убила женщину и травмировала ее 5-летнюю внучку, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения. ЧП случилось днем 28 марта в конце проспекта Ленина.

Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через шесть минут после сообщения, однако женщину спасти не удалось. Девочка проходит обследование в больнице скорой медицинской помощи врачи определяют степень тяжести полученных травм и необходимость госпитализации.

В пресс-службе администрации Томска сообщили, что управляющая компания, отвечающая за содержание дома, неоднократно получала предписания и штрафы от районной администрации. Кроме того, власти оказывали этой компании помощь, в том числе по уборке и вывозу снега. Как сообщает «Интерфакс», администрация Томск инициировала проверку действий контролирующих служб и администрации района.

Томск, Иван Гридин

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