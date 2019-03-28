В Барнауле рубившего топором интернет-кабель дебошира задерживали со стрельбой и гранатами

В Барнауле правоохранителям пришлось задерживать дебошира со стрельбой и шумовыми гранатами. Мужчина угрожал полицейским применением оружия.

Инцидент произошел в доме на Красноармейском проспекте. Как сообщают местные СМИ, мужчина пытался перерубить топором интернет-кабель. Когда жильцы вызвали полицейских, хулиган забаррикадировался в квартире.

Выяснилось, что нарушитель – 52-летний ветеран боевых действий, не исключалось, что он может быть вооружен. «Мужчина, закрывшись в квартире, стал угрожать полицейским применением оружия. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Управления Росгвардии по Алтайскому краю удалось пресечь его противоправные действия и разоружить злоумышленника», – сообщили в пресс-службе местного управления СКР.

В свою очередь в ТСЖ сообщили, что дебошира задерживали бойцы спецназа, передает «Алтапресс». «Была спланирована операция по его нейтрализации и даже на соседнем доме расположились снайперы. Раздался взрыв шумовой гранаты, выстрелы и раненого виновника вытащили из квартиры, врачи «скорой помощи» оказали ему помощь – перевязана нога и голова», – рассказал очевидец событий.

В настоящее время нарушитель задержан. Проводится доследственная проверка.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 28.03.19

Скандал в Подмосковье: многоквартирный дом признан самостроем, его жители оказались на улице. / В России есть ведьмы на уровне государства, а с депутатом Милоновым разберется «сила мироздания». / Иркутский суд вынес суровый приговор банде «черных риелторов». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»