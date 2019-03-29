В Назрани сын мэра пострадал при нападении на администрацию города

В Ингушетии несколько вооруженных травматическими пистолетами людей напали на здание мэрии Назрани. По предварительным данным, пострадали три человека.

По данным источника «Интерфакса», неизвестные открыли стрельбу в здании администрации и ранили трех человек, в том числе сына мэра Назрани Алихана Тумгоева и его охранника. Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия правоохранителей. Полицейские выясняют, что понадобилось злоумышленникам. Задержать по горячим следам преступников не удалось.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 29.03.19

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