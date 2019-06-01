Число пострадавших от взрывов в Нижегородской области возросло

В Нижегородской области растет число пострадавших после взрывов на заводе «Кристалл», где производится тротил. По данным министерства здравоохранения РФ, медицинская помощь потребовалась 79 жителям региона, среди которых 38 работников предприятия и 41 житель Дзержинска.

Вместе с тем 15 человек находятся на стационарном лечении, в том числе одна пациентка в тяжёлом состоянии и 14 – в состоянии средней степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав РФ.

По уточненным данным регионального правительства, ЧП произошло сегодня в 11:53 – в этом время прогремели два взрыва на складе готовой продукции завода «Кристалл», в результате чего было полностью разрушено административное здание.

Глава Дзержинска Иван Носков заверил, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как и угрозы повторных взрывов. В настоящее время пожар на территории ГосНИИ «Кристалл» локализован.

Более 400 спасателей находится на месте ЧП, работает более 50 единиц техники. Организованы оперативные группы, которые объезжают территории. Определяем размер ущерба.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий в Дзержинск на место взрывов направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

«В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Следователи и криминалисты в ближайшее время приступят к осмотру места происшествия. Количество пострадавших уточняется», – отметили в ведомстве.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 01.06.19

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