На Краснодарский край обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 3 июня, а также 4 июня местами на территории Краснодарского края ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды.

До 18:00 3 июня по побережью Сочи ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Температура воздуха ночью +18 ... +23, днем +27 … +32. В предгорной зоне Сочи также ожидается переменная облачность, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13 … +18, днем +28 ... +33.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 03.06.19

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