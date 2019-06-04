В Хакасии обнаружены тела четырех туристов, пропавших осенью

В Хакасии обнаружены тела четырех человек, которые считались пропавшими без вести в ноябре прошлого года. СКР продолжает расследовать уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, об исчезновении туристов стал известно в конце ноября. Двое мужчин 40 лет, один 29 лет и 36-летняя жительница Саяногорска отправились к подножью горы Арарат на снегоходах и не вернулись. Поиски не увенчались успехом и были прекращены до наступления тепла.

Первое тело было обнаружено 24 мая. На следующий день нашли еще один труп. 3 июля обнаружены тела двух оставшихся туристов.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, установить причину смерти мужчин не представилось возможным ввиду гнилостных изменений, вместе с тем выявлены признаки наступления смерти от воздействия низких температур. Телесных повреждений криминального характера не обнаружено», – рассказали в СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование продолжается. Назначена судебная экспертиза. Будет произведено опознание тел и генетическая экспертиза.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

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