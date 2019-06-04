При обвале на кузбасской шахте «Распадская» погиб горняк

Горняк погиб при обрушении на шахте «Распадская» в Кемеровской области. В связи с инцидентом шахта приостановила добычу угля и проходку, сообщили в департаменте угольной промышленности правительства Кузбасса.

По данным источника РИА «Новости», в лаве номер 4 на рабочего обрушилось около трех кубометров породы. Он скончался на месте от полученных травм. В момент аварии под землей находились 473 горняка.

В пресс-службе мэрии Междуреченска сообщили, что погибший – 35-летний горнорабочий очистного забоя. На него обвалилась кровля породы в лаве, уточнили в горадминистрации «Интерфаксу».

На предприятии создана комиссия, которой предстоит установить причину обрушения.

Шахта «Распадская» находится недалеко от Междуреченска. Шахта принадлежит компании Evraz Group.

Междуреченск, служба информации РИА «Новый День»

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