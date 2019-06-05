На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

В Краснодарском крае четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате взрыва гранаты. Полицейские проводят проверку.

Как сообщили в краевом главке МВД, инцидент произошел вечером 4 июня в городе Гулькевичи. Граната взорвалась возле частного дома. Четыре человека госпитализированы, среди них есть несовершеннолетний.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 05.06.19

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