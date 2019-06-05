Алтайские школьницы угрозами заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае организована доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, что 15-летнюю школьницу подростки заставляли «погружать лицо» в лужу в Бийске и пить из нее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее в одной из соцсетей было опубликовано видео, на котором запечатлено, как подростки, угрожая применением насилия, заставили несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу. Происходящее засняли и опубликовали сами агрессоры. Снимавшие видео девушки заставляют третью несколько раз окунуться лицом в лужу и выпить из нее. Из реплик можно сделать вывод, что причиной стал конфликт из-за молодого человека. «А что, все? Концерт закончен? Давай еще, выплевывай. Лицом прям конкретно туда утопись, пока я тебя сама туда не впечатала», – говорит на видео одна из снимавших. В конце издевательств потерпевшая расплакалась.

Следователи Бийска сумели оперативно установить личность потерпевшей девушки. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправных действий в отношении потерпевшей. Кроме того, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий, и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Барнаул, Иван Гридин

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