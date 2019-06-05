В Барнауле сел неисправный «Боинг» с 229 пассажирами. СКР начал проверку (ВИДЕО)

Следователи проводят проверку в связи с нештатной посадкой в аэропорту Барнаула самолета «Боинг-757-200» авиакомпании Azur Air, летевшего из турецкой Антальи. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
Лайнер сел в нештатном режиме в среду, 5 июня, около в начале третьего часа ночи. На его борту находились 336 человек – 7 членов экипажа и 229 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
По предварительным данным, при заходе самолета на посадку в Барнауле сработал датчик о несимметричном выпуске закрылок. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В официальном паблике аэропорта Барнаула сообщается, что перевозчик принял решение заменить борт на обратный рейс Барнаул – Анталья. Резервный самолет уже вылетел в из аэропорта Новосибирска.
Барнаул, служба информации РИА «Новый День»
Барнаул. Другие новости 05.06.19
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