В Барнауле сел неисправный «Боинг» с 229 пассажирами. СКР начал проверку (ВИДЕО)

Следователи проводят проверку в связи с нештатной посадкой в аэропорту Барнаула самолета «Боинг-757-200» авиакомпании Azur Air, летевшего из турецкой Антальи. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Лайнер сел в нештатном режиме в среду, 5 июня, около в начале третьего часа ночи. На его борту находились 336 человек – 7 членов экипажа и 229 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, при заходе самолета на посадку в Барнауле сработал датчик о несимметричном выпуске закрылок. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В официальном паблике аэропорта Барнаула сообщается, что перевозчик принял решение заменить борт на обратный рейс Барнаул – Анталья. Резервный самолет уже вылетел в из аэропорта Новосибирска.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 05.06.19

Курганские следователи выясняют причину смерти роженицы. / Собака на цепи растерзала 4-летнего мальчика под Новосибирском. / Бари Алибасов госпитализирован в отделение токсикореанимации. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»