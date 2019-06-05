В Нижегородской области возбудили дело за отказ ВИЧ-положительным детям в отдыхе на базе

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» (ст.136 УК РФ).

По версии следствия, в начале мая 2019 года учредитель благотворительного фонда забронировал места для проживания и проведения реабилитационных профилактических мероприятий с детьми, имеющими хроническое заболевание, на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки». Они должны были проживать на базе с 7 по 9 июня 2019 года.

30 мая 2019 года база получила 50 тысяч рублей в качестве оплаты за проживание 50 человек (30 детей и 20 взрослых) и предоставление помещений для проведения запланированных реабилитационных профилактических мероприятий.

2 июня 2019 года от представителя базы отдыха в адрес учредителя благотворительного фонда поступило сообщение о том, что организация без каких-либо законных оснований отказывается предоставить места для проживания детей. Причиной стало наличие у них заболевания, а денежные средства, внесенные авансом, были возвращены.

«Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства. Следователи СК России проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении СКР.

Ранее СМИ сообщили, что с 7 по 9 июня на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки» должны были проживать дети, зараженные ВИЧ. Руководитель турбазы Нина Шаркова в оправдание заявила, что «возникло недопонимание», а ее сотрудники хотели обсудить с благотворительным фондом «СТЭП» организационные моменты.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова связала сложившуюся ситуацию с «элементарной безграмотностью». По ее мнению, руководству турбазы следовало проконсультироваться со специалистами и получить достоверную информацию о том, «каким образом решаются данные вопросы, а не трогать детей», передает ТАСС.

По словам главного врача Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломона Апояна, детей и их родителей уже отправили в другое место отдыха, расположенное неподалеку.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 05.06.19

27-летнего магнитогорца обвинили в изнасиловании и убийстве подростка. / Подозреваемому в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина предъявлены обвинения. / В Австралии предсказали скорую гибель человечества. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»