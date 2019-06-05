Мэр Омска обсудила дизайн городских туалетов и рухнула в лужу

Глава Омска Оксана Фадина во время обхода Советского округа упала в лужу. По пути мэр обсудила дизайн-проект общественных туалетов.

По словам градоначальницы, этим летом планируется реализовать проект благоустройства в Советском парке, передает РИА «Омск-информ».

На вопрос местной жительницы об общественных туалетах, на нехватку которых жалуются горожане, Фадина ответила: «Эта тема с туалетами весьма пикантна и требует своего внимания и подхода – не так, что мы биотуалеты наставили. Нет. Все общественные территории будут обязательно оборудоваться туалетами. И на второй очереди бульвар Победы: дизайнеры смотрели проекты российских производителей. Дизайн-проект туалета должен вписываться эргономично в территорию».

Проходят мимо дома, где ранее рухнула стена, глава города попыталась перепрыгнуть лужу, но, споткнувшись, упала в грязь. «Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но эта тема показательная. Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится», – заявила Фадина.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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