В Дагестане обрушился мост с автомобилями

В Дагестане рухнул самодельный мост через речку Хазан-Ор. В этот момент на нем были припаркованы несколько автомобилей. Вероятно, причиной ЧП стала ветхость конструкции.

Инцидент произошел в селе Бежта. Местные жители использовали бетонную площадку в качестве парковки. В образовавшуюся яму рухнули четыре автомобиля.

Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, владельцы машин в это время находились в мечети. Отмечается, что среди людей пострадавших нет. По словам очевидцев, мост находился в аварийном состоянии.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 05.06.19

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