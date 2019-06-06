В Калмыкии трех полицейских подозревают в убийстве женщины

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые – трое участковых уполномоченных.

По версии следствия, преступление произошло 30 мая в Элисте. Участковый уполномоченный УМВД России задушил женщину, а затем позвал на помощь еще двоих коллег. Мужчины вывезли тело женщины и оставили его в бетонированной трубе.

Двоих подозреваемых удалось задержать. Третий преступник объявлен в розыск.

«Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле у руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Элиста, Служба информации РИА «Новый День»

Элиста. Другие новости 06.06.19

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