В Новосибирске мужчину без сознания выбросили из трамвая

В Новосибирске пассажира, который потерял сознание, выкинули из трамвая и оставили лежать на асфальте. Скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие.

Видеозапись с камер наблюдения в районе остановки «Бугринская роща» попала на YouTube. На видео на путях стоит трамвай, из него выходят женщина и двое мужчин, они выносят пассажира, который не подает признаков жизни, и кладут его на асфальт. Через некоторое время трамвай уезжает.

По словам очевидцев, к лежащему на улице мужчине подошли прохожие, они же вызвали скорую. Через 20 минут медики забрали пострадавшего.

Как пишет НГС, ссылаясь на данные службы «112», у мужчины была разбита бровь. «Видимо, инсульт. Лежит, глазами моргает, ничего не говорит», – процитировали горожанина, обратившегося в службу за помощью.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 07.06.19

Авиакомпания «Ямал» задерживает вылет из Кольцово из-за неисправности самолета. / Супругам, обвиняемым в изготовлении детского порно, грозит по 15 лет колонии (ФОТО). / У берегов Владивостока затонул катер. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»