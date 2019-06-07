Жительница Омска убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

Жительницу Омска подозревают в убийстве собственной дочки. Труп девочки увез и спрятал сожитель ее матери, который потом скончался. Следователи ищут тело ребенка.

По версии следствия, преступление было совершено 9 мая. Пьяная мать увидела, что ее двухлетняя дочь раскрошила булочку. Женщина впала в ярость и стала засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки. Девочка перестала дышать и скончалась.

Сожитель матери вынес тело ребенка из дома и где-то спрятал. Женщина не знает местонахождения погибшей дочери. При этом мужчина скончался десять дней спустя из-за алкогольной интоксикации.

О пропаже малышки полиции сообщила подруга подозреваемой. Мать сначала отпиралась и указывала, что девочка скончалась от действий ее сожителя, но затем созналась в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная, в ней кроме погибшего ребенка воспитывался трехлетний мальчик.

«В ходе следствия будет также решен вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, и других контролирующих органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних», – добавили в областном управлении СКР.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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