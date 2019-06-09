В Сочи в аварии с двумя автобусами пострадали 15 человек

В Сочи два автобуса столкнулись у Олимпийского парка. По предварительным данным, 15 человек получили различные ранения.

Как сообщили в городской администрации, оба автобуса были туристическими. Они столкнулись в Адлерском районе. Один из них не предоставил преимущество, выезжая с второстепенной дороги, передает «Интерфакс».

В краевом главке МВД уточнили, что Mercedes-Benz Sprinter с 18 пассажирами следовал из Олимпийского парка. Автобус Yutong с 20 пассажирами ехал по экскурсионному маршруту «Олимпийский парк – Красная поляна».

В результате ДТП 15 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На место аварии выехало более десятка карет скорой помощи.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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