В Якутии пенсионер застрелил троих человек и ранил женщину

60-летний житель Нерюнгринского района Якутии расстрелял целую семью, а затем совершил суицид. Об этом сообщает республиканское управление СКР.

По данным следствия, трагедия произошла в поселке Угольный. 9 июня 2019 года 60-летний житель повздорил с соседями по даче, вооружился огнестрельным оружием и застрелил троих человек – 38-летнего главу семейства, его 39-летнюю супругу, которая была беременна, и их 14-летнюю дочь.

Кроме того, в районную больницу с огнестрельным ранением госпитализирована 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь.

Сам преступник скрылся. Правоохранители установили его местоположение и заблокировали в доме. Мужчина несколько раз выстрелил в полицейских, после чего покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство трех лиц» и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство четырех лиц».

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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