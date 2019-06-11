Экс-главу волгоградского СК задержали за покушение на губернатора

В ходе совместной операции СКР и ФСБ задержан бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев. Его подозревают в причастности к покушению на губернатора региона.

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года члены организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, организовали покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Один из злоумышленников попытался поджечь дом, где проживала семья чиновника, передает РИА «Новости».

В 2003 году Ремезов взял в аренду 16,5 тысячи кв. м. на главном муниципальном рынке Волгограда. Площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения этих объектов в муниципальную собственность. На время покушения на губернатора глава ОПГ выехал за границу, чтобы обеспечить себе алиби.

23 мая сотрудники ФСБ арестовали Ремезова и под конвоем доставили в Волгоград. Еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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