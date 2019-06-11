В сочинской пятиэтажке взорвался газ: эвакуированы десятки жильцов (ВИДЕО)

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Адлеровском районе Сочи. Обошлось без пострадавших. Из пятиэтажки эвакуированы 30 человек, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы города-курорта.

Инцидент произошел утром 11 июня на первом этаже дома по улице Садовая. По предварительным данным, хозяин квартиры ушел на работу, забыв выключить газовую плиту, сообщает kubantv.ru. В результате прогремел взрыв без последующего возгорания. Взрывной волной в квартире выбило окна. В настоящее время специалисты проводят обследование здания на наличие скрытых повреждений.

На месте ЧП работает 27 человек и 8 единиц техники, сообщили в МЧС.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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