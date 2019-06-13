Американец подрался с медведицей и отделался царапинами

В США мужчина кинулся защищать свою собаку, которая подверглась нападению медведицы. В результате дикое животное отловили экстренные службы, а мужчина получил несколько не опасных для здоровья травм.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса. Медведица с детенышем забрели в жилой квартал. Там на медвежонка накинулся домашний пес. Хозяин собаки вступил в схватку с медведицей, чтобы защитить питомца.

В итоге зверь укусил мужчину за правое колено и оставил несколько порезов на икрах. По словам врачей, травмы незначительные.

Медведицу и медвежонка отловили сотрудники Департамента рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии. В скором времени животных вернут в дикую природу.

Похожий случай произошел в начале июня в России. Житель Тувы Николай Игрит встретил медведя в лесу, где собирал оленьи рога. Мужчина стал громко кричать, чтобы отпугнуть зверя, но тот напал. В схватке Игрит откусил медведю язык, отчего животное испугалось и скрылось в лесу.

Мужчину доставили в больницу Кызыла. Сейчас он проходит лечение. Надзорные органы оштрафовали его за разведение костра в лесу без разрешения.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 13.06.19

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