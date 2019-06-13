В Сибири подростка убило молнией

В Новосибирской области 17-летняя девушка погибла от удара молнии. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Несчастный случай произошел в селе Новотырышкино Колыванского района. В послеобеденное время девушка шла по дороге и в этот момент в нее ударила молния.

От полученных повреждений пострадавшая скончалась.

Следователи организовали проверку по факту несчастного случая.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 13.06.19

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