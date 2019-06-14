Якутский подросток скончался на военных сборах. СКР начал проверку

В Якутии 16-летний студент колледжа скончался на военно-полевых сборах. Подростку стало плохо на зарядке. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Следователи проводят проверку по факту смерти студента, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 8 июня в поселке Заря. Студент Мирнинского регионального технического колледжа почувствовал недомогание во время утренней зарядки. Его доставили в больницу, где он позже умер.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти подростка. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СУ СКР по Якутии.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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