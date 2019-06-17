В Новосибирске водитель маршрутки ранил ножом пассажира

В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров после того, как не довез их до места назначения и отказался вернуть деньги.

О нападении сообщил один из пассажиров в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, водитель отказался ехать по маршруту, когда пассажиры начали требовать вернуть плату за проезд, вынул нож и бросился на людей.

В результате один из мужчин получил травму лица. Водитель пытался пырнуть и другого пассажира, но когда увидел кровь, сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадавшему наложили 22 шва на рану, которая протянулась от уха до рта. Врачи сообщили, что его здоровью ничего не угрожает – он находится на амбулаторном лечении.

Полиция начала проверку произошедшего, передает РИА «Новости». Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают участников конфликта.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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