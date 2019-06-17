Кровная месть: В Азербайджане мужчина расстрелял мать и детей на рынке

В Азербайджане мужчина открыл огонь на рынке. В результате погибли женщина, двое детей и один из продавцов. Сам стрелок сдался правоохранителям, он объяснил свой поступок кровной враждой.

Инцидент произошел на рынке села Беюк Кесик. Мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, открыл огонь из автомата Калашникова. По данным правоохранительных органов, были убиты мать, двое ее сыновей и еще одна женщина.

Несколько человек получили огнестрельные ранения, они госпитализированы в Агстафинскую центральную районную больницу. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Причиной инцидента послужила кровная вражда между семьями, сообщает Sputnik Азербайджан. Сам стрелок сдался полиции. В отношении него возбуждено уголовное по факту преднамеренного убийства двух и более человек и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Расследование продолжается.

Баку, Служба информации РИА «Новый День»

Баку. Другие новости 17.06.19

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