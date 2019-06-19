Рейсовый автобус влетел в грузовик под Краснодаром: около 20 раненых (ФОТО)

Серьезная авария произошла с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. Пассажирский автобус врезался в грузовик. Пострадали 17 человек. По меньшей мере 10 из них доставлены в больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По информации регионального полицейского главка, авария произошла в среду около 7:45 в Северском районе на 40-м километре трассы А-146. Автобус направлялся из Ахтырского в Краснодар и столкнулся с грузовиком Volvo. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса. В полиции отметили, что управлявший автобусом мужчина не выбрал безопасную скорость, не соблюдал нужную дистанцию и в результате въехал в кузов большегруза.

Автобус врезался в грузовик, фото: kuban24.tv

По информации регионального управления МЧС, в автобусе находились 30 человек, из них 17 получили различные травмы. Как сообщил источник «Интерфакса» в службе скорой помощи, все они были госпитализированы в центральную районную больницу Ильинского. В то же время издание «Кубань 24» со ссылкой на правоохранителей отмечает, что в больницу доставлены 10 пострадавших.

Подробности ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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