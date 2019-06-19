Русофоб из Верховной рады найден с простреленной головой

В Киеве погиб депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, известный своей антироссийской риторикой. Тело парламентария с огнестрельным ранением в голову обнаружила его жена в их квартире сегодня днем и сообщила об этом в полицию.

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по факту смерти депутата возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». По его словам, рассматриваются несколько версий. «Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера», – рассказал Князев. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, идут следственные действия.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели Тымчука: «Это одно из трех: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием».

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил в своем твиттере, что его 46-летний коллега погиб в результате несчастного случая: он чистил наградной пистолет и во время этого случайно нанес себе смертельное ранение.

Тымчук был подполковником запаса, военным и политическим журналистом и блогером. С ноября прошлого года он находится под российскими санкциями. Весной 2014 года, когда Крым после госпереворота на Украине вернулся в состав России, а на Донбасс начался конфликт, позже переросший в настоящую войну, Тымчук стал координатором группы «Информационное сопротивление». В выпускаемых им сводках о боевых действиях в Донбассе он называл ополченцев ЛДНР «террористами и оккупантами» и обвинял России в «оккупации» Украины.

Он также известен многочисленными заявлениями о «страшной и тяжелой» жизни в Крыму после присоединения к РФ. В июле прошлого года он заявлял о якобы готовящихся российскими спецслужбами терактах на полуострове, чтобы обвинить в провокациях украинские диверсионно-разведывательные группы и кровавую хунту. Между тем, эксперты указывали, что Москве, в отличие от Украины, невыгодно устраивать террористические атаки, а материалы для заявленийТымчука – это, на самом деле, планы СБУ.

Ранее Тымчук пугал своих подписчиков тем, что российская армия может «напасть на Украину» из Крыма, через Донбасс и с севера в направлении Киева и Харькова.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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