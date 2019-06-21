На Кубани разбился вертолет Ми-2

В Краснодарском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В результате ЧП погиб пилот.

Авария произошла в станице Чамлыкская Лабинского района, сообщает пресс-служба СКР. Вертолет под управление одного пилота обрабатывал поля. На фото с места происшествия видно, что вертолет лежит на боку, хвост практических отвалился, лопасти отсутствуют.

На месте работают службы экстренного реагирования и следователи. Для выяснения причин произошедшего назначена доследственная проверка.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 21.06.19

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