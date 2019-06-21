Сибиряк проведет более 3 лет в колонии за гибель пятерых своих детей

В Новосибирской области суд признал виновным Владимира Перфильева в гибели его пятерых малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняли систематических истязаниях малолетних, причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей (пп.«а», «г» ч.2 ст.117, ч.3 ст.109, 156 УК РФ).

Установлено, что 3 декабря 2017 года в жилом доме в поселке Степной Искитимского района произошел пожар, в котором погибли пятеро детей. Выяснилось, что отец детей самовольно подключился к электросетям, и из-за большой нагрузки в доме произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара.

Кроме того, с января по декабрь 2017 года Перфильев систематически наносил побои своим малолетним детям, причинял им физическое и психическое страдание. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 21.06.19

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