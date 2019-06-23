В лобовых столкновениях легковушек в Забайкалье и Калмыкии погибли 9 человек, еще 5 ранены (ФОТО)

Два крупных ДТП с большим числом жертв произошли за последние сутки в России. В лобовых авариях с участием легковых автомобилей в Забайкалье и Калмыкии погибли 9 человек, еще пятеро пострадали.

В Читинском районе Забайкалье, на Яблоневом хребте столкнулись два автомобиля Toyota. По данным регионального управления МВД РФ, авария произошла в субботу около 22:00. Водитель Toyota Celsior выехал на встречку и врезался в автомобиль Toyota Camry. В результате аварии 5 человек погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей. Среди раненых – двое детей 6 и 10 лет, они находились в Toyota Camry. Как уточняет издание Zab.ru, четыре человека – водитель и двое пассажиров Toyota Celsior, а также пассажирка Toyota Camry, скончались на месте ДТП, еще один человек –пассажирка Toyota Camry умерла в больнице.

Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Калмыкии в результате лобового столкновения двух легковушек погибли 4 человека, еще один пострадал. По информации республиканского управления МЧС, авария произошла в ночь на воскресенье, 23 июня, в Сарпинском районе, в 16 км от поселка Садовое. В результате аварии одну из машин смяло, она вылетела на обочину. Пострадавший доставлен в районную больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В Калмыкии лоб в лоб столнулись два легковых автомобиля, фото: ГУ МЧС РФ по Калмыкии

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.06.19

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