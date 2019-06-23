На Сочи обрушатся мощные ливни с градом и шквалом

В Сочи объявлено штормовое предупреждение: на курорте ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистый ветер. Об этом сообщает городская администрация.
На территории Сочи 23, 24, 25 июня ожидаются местами сильные дожди и ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, предупреждает мэрия.
«На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок», – отмечается в сообщении. В горах возможен сход селей.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, а также воздержаться от выхода в горы.
Минувшей ночью в Сочи прошел сильный дождь с ветром. Ливень затопил ряд улиц. К утру вода уже сошла. Порывом ветра повалило 22 дерева в Хостинском и Центральном районах города. В мэрии отметили, что серьезных происшествий не зарегистрировано.
Сочи, служба информации РИА «Новый День»
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