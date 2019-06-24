«Ходил по улице с ножом и кидался на прохожих»: в Башкирии мужчина зарезал трех человек и ранил двоих

Житель одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии напал на людей с ножом и лопатой. В результате резни три человека погибли, еще двое ранены. Смертельные ножевые ранения получили 55-летняя сестра нападавшего и двое соседей – пожилые супруги. Еще двое сельчан пострадали и вынуждены были обратиться к врачам. Один из раненых госпитализирован.

К моменту приезда правоохранителей 47-летний злоумышленник ходил по улице с ножом, лопатой и в залитой кровью одежде. Сотрудники полиции потребовали от мужчины бросить нож, но он набросился на них с ножом, сообщили в региональном управлении МВД. Один из правоохранителей выстрелил в воздух, но это не остановило злоумышленника. Тогда полицейские были вынуждены применить служебное оружие против нападавшего, ранив его двумя пулями в ногу. Впоследствии преступник скончался при оказании медицинской помощи.

По данным источника «Интерфакса», нападавший находился на учете у психиатра.

По факту массовой резни возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В настоящее время на месте происшествия следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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