В красноярском оздоровительном лагере произошло массовое отравление детей

В одном из детских оздоровительных лагерей на территории Красноярского края произошло массовое отравление. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в лагере «Сосновый Бор» МАУ СОК «Лесной» (Сухобузимский район, п. Борск) 22 июня. Зарегистрировано 12 случаев заболевания среди детей.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарного законодательства в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке и другие. С целью локализации и ликвидации очага острой кишечной инфекции в «Сосновом Бору» проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Решением администрации лагеря с 23 июня досрочно завершена первая оздоровительная смена. Организован выезд детей из лагеря.

Санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 24.06.19

«Ходил по улице с ножом и кидался на прохожих»: в Башкирии мужчина зарезал трех человек и ранил двоих. / На юго-западе Екатеринбурга в ДТП пострадали семь человек (ФОТО). / Из-за частных автомобилей центр Челябинска много часов сидит без воды, власти решить проблему не могут. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»