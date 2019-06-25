В Якутии мать зарезала пятилетнего сына и пыталась убить 10-месячную дочь

В Якутии 28-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве пятилетнего сына и покушении на убийство 10-месячной дочери, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, жительница села Харыялах вечером в воскресенье, 23 июня, у себя дома в порыве гнева перекрыла дыхательные пути лежащей рядом с ней на кровати дочери. Когда малышка перестала подавать признаки жизни, мать взяла на кухне нож и ударила им в спину спящего пятилетнего сына. Ребенок от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Проснувшийся от шума пожилой отец подозреваемой, инвалид, который не может самостоятельно ходить, стал громко кричать. На его крик в дом забежал брат подозреваемой и вызвал медиков.

Прибывшая на место трагедии фельдшер районной больницы нашла еле живую девочку под одеялом и провела ей реанимационные мероприятия, после чего ребенка госпитализировали. Девочка в итоге выжила.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следователи выяснили, что женщина нигде не работает и на профилактическом учете не стоит. Сейчас сыщики готовят ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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