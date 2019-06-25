Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице. Женщина заявила, что это не ее район и вообще она не врач.

Инцидент произошел в поселке Булгаково. Прохожие увидели, что мужчине стало плохо и вызвали скорую. Рядом стояла другая машина скорой помощи, в которой сидела женщина в белом халате, сообщает телеграм-канала Baza.

На просьбу помочь мужчине фельдшер заявила, что не имеет права вмешиваться, так как это не ее район. Она несколько раз оттолкнула женщину, которая к ней обращалась и снимала происходящее на камеру телефона.

Больного забрала другая карета скорой помощи. По неподтвержденной информации, у него был инсульт.

В республиканском Минздраве сообщили, что по данному факту проводится проверка. Главврач местной больницы также пообещал разобраться в ситуации.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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