Чемпиона Самарской области по дзюдо зарезали в Тольятти

В Тольятти погиб чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир. Спортсмен был убит в одном из местных кафе.

Трагедия произошла накануне в центральном районе города. В больницу попал мужчина с ножевыми и огнестрельными ранениями, которые он получил во время конфликта в кафе. На месте происшествия обнаружили труп Кушнира с колото-резаными ранениями спины и головы.

Как сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый в покушении на убийство задержан. Второго участника поножовщины, подозреваемого в убийстве, объявили в розыск.

Гибель Евгения Кушнира, мастера спорта по дзюдо, победителя чемпионата Самараской области этого года в весе до 81 килограмма, подтвердили в Федерации дзюдо Тольятти и городское управление физической культуры и спорта.

Тольятти, Служба информации РИА «Новый День»

Тольятти. Другие новости 25.06.19

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