В Башкирии женщина погибла от удара молнии

Жительница Башкирии погибла после удара молнии. Об этом сообщили в управлении местного главка МЧС.

Инцидент произошел в селе Анясово. Молния попала в 57-летнюю женщину во дворе дома. В результате происшествия пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Башкирии бушует непогода, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 21 метра в секунду, прошли дожди с грозами. В нескольких поселках шторм повредил кровлю домов и магазинов. Силы регионального МЧС функционируют в режиме повышенной готовности.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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