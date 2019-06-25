В Башкирии женщина погибла от удара молнии

Жительница Башкирии погибла после удара молнии. Об этом сообщили в управлении местного главка МЧС.
Инцидент произошел в селе Анясово. Молния попала в 57-летнюю женщину во дворе дома. В результате происшествия пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
В Башкирии бушует непогода, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 21 метра в секунду, прошли дожди с грозами. В нескольких поселках шторм повредил кровлю домов и магазинов. Силы регионального МЧС функционируют в режиме повышенной готовности.
Уфа, Служба информации РИА «Новый День»
Уфа. Другие новости 25.06.19
Челябинская пенсионерка стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. / В Севастополе незаконно отменяют операции больным раком. / Директора единственного в Тюмени медколледжа обвинили в мошенничестве. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»