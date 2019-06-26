В Красноярском крае малыш провел два дня наедине с телом отца

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик пробыл два дня в квартире рядом с телом умершего отца, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Полицию вызвали соседи, которых обеспокоил плач малыша. На вызов пришла инспектор по делам несовершеннолетних.

«Поскольку дверь никто не открывал, вывали спасателей и наряд. При вскрытии в квартире был обнаружен двухгодовалый малыш и умерший отец. Предположительно, мальчик был один в течение двух дней. Его передали в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери», – сказала собеседница агентства.

По факту данного ЧП организована доследственная проверка.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 26.06.19

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