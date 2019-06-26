Против двух жителей Колымы возбудили «уголовку» за надпись «Магадан – город отстой»

Двое жителей поселка Сокол Магаданской области стали фигурантами уголовного дела о вандализме за изменение надписи «Магадан – город золотой» на въезде в город на «Магадан – город отстой».

По делу проходят 30-летняя женщина и 18-летний молодой человек, сообщает телеканал «Колыма плюс». Свои действия они объяснили тем, что им не понравилась надпись о «золотом городе», сообщила представитель прокуратуры. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

На въезде в Магадан много лет стоял указатель «Счастливого пути». В этом году местные чиновники заменили его на билборд «Магадан – город золотой». В ночь с 25 на 26 апреля надпись на табличке исправили на «Магадан – город отстой». Его авторы закрасили в старом указателе несколько букв так, что получился «город отстой».

В апреле полиция задержала подозреваемых.

Магадан, служба информации РИА «Новый День»

Магадан. Другие новости 26.06.19

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