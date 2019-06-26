Массовое отравление на Кубани стало поводом для уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления в Краснодарском крае. В больницу попали 24 человека, в том числе 13 детей.

К медикам с симптомами отравления обратились жители поселка Краснодарского. В общей сложности заболели 24 местных жителя, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 14 лет. В настоящее время в больнице остаются 10 детей. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ветку водопровода, питающую дома пострадавших жителей, отключили. К домам организован подвоз питьевой воды цистернами.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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