В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

В Тольятти обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что погибший возглавлял бойцовский клуб «Ахмат».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе самарского управления СК, тело обнаружили на улице в Центральном районе Тольятти. В жертву выстрелили не менее четырех раз, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следователи установили главного подозреваемого, но ему удалось скрыться. Убийцу объявили в розыск.

Бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» является филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова, созданного при содействии действующего главы Чечни. Филиал был открыт 15 июня 2019 года.

Тольятти, Служба информации РИА «Новый День»

Тольятти. Другие новости 28.06.19

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