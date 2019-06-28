Автозавод ГАЗ загорелся в Нижнем Новгороде (ФОТО)

В Нижнем Новгороде произошел пожар на автозаводе ГАЗ.

По информации регионального центра МЧС, сообщение о возгорании в меднолитейном цехе на втором этаже завода на проспекте Ленина поступило на пульт пожарных в 12:23.

Пожар на автозаводе ГАЗ, фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

В Сети появились множество фото, на которых запечатлены клубы черного дыма над автозаводом.

Сотрудников предприятия эвакуировали до прибытия первых пожарных подразделений.

В 12:50 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров, спустя 12 минут – ликвидировано открытое горение. Сейчас идет проливка.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 28.06.19

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