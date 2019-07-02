В зоопарке под Оренбургом тигрица отбила своего детеныша у вора

В Оренбургской области тигрица напала на мужчину, который пытался выкрасть ее детеныша. Злоумышленник попал в больницу.

Как сообщили в областном управлении МВД, инцидент произошел в передвижном зоопарке оренбургского Бузулука. «Когда охранник находился в другом конце территории, 20-летний молодой человек проник в зоопарк, где схватил уссурийского тигренка и попытался вытащить его из клетки. Мать тигренка вцепилась ему в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап», – рассказали в полиции.

Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести, при этом у его палаты выставлен конвой полиции. Отмечается, что тигренку также был причинен вред действиями преступника.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудниками полиции на месте происшествия были опрошены очевидцы, собран материал, изъяты улики и документы. Расследование продолжается.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 02.07.19

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