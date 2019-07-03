В Якутии под ногами группы болельщиков обрушились деревянные конструкции

Во время проведения VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии под зрителями обрушилась деревянная конструкция, сообщает РИА «Новости». На игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков».

Часть из них, не желая пропустить спортивную схватку, из-за нехватки места забралась на ограждения радиаторов отопления вдоль стен. «В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась», – передает агентство.

Травмы получили девять человек, среди них – болельщики и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса. Некоторые пострадавшие после падения находились в бессознательном состоянии. Пострадавших доставили в больницу. После осмотра медиков восьмерых из них отпустили домой.

Власти считают, что организаторы пренебрегли правилами безопасности, не ограничив число болельщиков. «Игры были временно приостановлены из-за инцидента. Меры безопасности по проведению всех соревнований усилены», – заверила председатель оргкомитета спортивных игр, вице-премьер Ольга Балабкина.

VII спортивные игры народов Якутии проходят с 3 по 7 июля. В них участвует более 3 тыс. спортсменов, на мероприятие также приехало множество болельщиков.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 03.07.19

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