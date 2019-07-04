На Волге перевернулась лодка, есть жертвы

В Саратовской области перевернулась прогулочная лодка. Три человека удалось спасти, один пассажир утонул, поиски еще одного продолжаются.

Инцидент произошел на реке Волге в Красноармейском районе неподалеку от села Золотое накануне вечером, сообщили в ГУ МЧС по региону. По словам очевидцев, в лодке в момент ЧП находились пять человек.

В областном управлении СКР объявили о начале проведения проверки. По данным следователей, женщина сама прыгнула за борт. Однако взобраться обратно самостоятельно не смогла

«Четыре человека, находившиеся в лодке, не задумываясь о мерах безопасности, переместились на один край, пытаясь оказать женщине помощь. Центр тяжести плавательного средства сместился, и лодка перевернулась. Все пятеро человек оказались в воде. Лодка при этом потонула», – говорится в сообщении.

Троих пассажиров удалось спасти. Позже сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам извлекли из воды тело 56-летней женщины. Утром спасатели продолжили поиски еще одного пассажира.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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