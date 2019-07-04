В Якутии заблокирован счет детского дома: воспитанники останутся без света и продуктов

Суд заблокировал счет детского дома в Хангаласском районе республики Саха (Якутия). Руководство обратилось в прокуратуру, так как у учреждения нет возможности оплатить счета за электричество и закупить продукты.

Дело в том, что один из воспитанников детдома совершил поджог в 2017 году. Тогда ребенку было меньше 14 лет, поэтому уголовное дело закрыли. Однако погорельцы пошли в суд и выиграли дело о возмещении ущерба. В результате долг в 3 млн рублей возложили на детский дом, передает РИА «Восток-Медиа».

Директор Василий Ильин отметил, что у учреждения нет статьи расходов, которая покрывала бы оплату штрафов и различных исполнительных производств. Счет заблокирован с конца июня. В настоящее время дети находятся на отдыхе в другом регионе, купить путевки им успели еще до блокировки средств.

Ильин обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации. Без доступа к счету детский дом не может оплатить коммунальные счета, а также купить продукты и вещи первой необходимости.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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